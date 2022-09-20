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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 вер, 2022 12:38
Andrew75
, вопрос задан неправильно.
Комісійна винагорода за переказ коштів (власні кошти):
- перерахування на картки інших банків та картки банку за межами проекту sportbank:
- здійснення у мобільному додатку sportbank: не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн у місяць, далі -– 2 % від суми операції + 5 грн**
** Цей тариф діє на картки "sportbank" і "sport біла" як один для обох карток. Якщо у клієнта тільки картка "sportbank", то тільки для неї.
- перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України не тарифікується
Всё в тарифах указано https://sportbank.ua/tarify
А вот сами лимиты на вывод, то уже в поддержке можно узнать.
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:58
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:09
1finanсier написав:
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
Ото тооочно: ІБАН+ІПН?
В принципі мона запитати Спорт, чи відправили. Але сапорт тама щось про 3 доби мичить.
А Рояль завжди биро зараховував
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7
Додано: Вів 20 вер, 2022 12:13
1finanсier написав:
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
а ця сума у Спорт як попала ? по П2П о 7ій годині ранку ?
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Додано: Вів 20 вер, 2022 12:31
1finanсier написав:
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
Що сам застосунок пише: "в обробці" чи "відправлено"?
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3
Додано: Вів 20 вер, 2022 17:11
J написав: 1finanсier написав:
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
а ця сума у Спорт як попала ? по П2П о 7ій годині ранку ?
З рюкзака о 7й
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Додано: Вів 20 вер, 2022 17:12
klug написав: 1finanсier написав:
Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
Що сам застосунок пише: "в обробці" чи "відправлено"?
Відправлено, і на теплій кажуть, що з їх боку проблем немає
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