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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:38

Re: Sportbank

Andrew75, вопрос задан неправильно.

Комісійна винагорода за переказ коштів (власні кошти):
  • перерахування на картки інших банків та картки банку за межами проекту sportbank:
    • здійснення у мобільному додатку sportbank: не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн у місяць, далі -– 2 % від суми операції + 5 грн**

      ** Цей тариф діє на картки "sportbank" і "sport біла" як один для обох карток. Якщо у клієнта тільки картка "sportbank", то тільки для неї.
  • перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України не тарифікується

Всё в тарифах указано https://sportbank.ua/tarify
А вот сами лимиты на вывод, то уже в поддержке можно узнать. :arrow:
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:58

Re: Sportbank

Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:09

  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

Ото тооочно: ІБАН+ІПН?
В принципі мона запитати Спорт, чи відправили. Але сапорт тама щось про 3 доби мичить.
А Рояль завжди биро зараховував
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:13

  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

а ця сума у Спорт як попала ? по П2П о 7ій годині ранку ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 12:31

  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

Що сам застосунок пише: "в обробці" чи "відправлено"?
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:11

  J написав:
  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

а ця сума у Спорт як попала ? по П2П о 7ій годині ранку ?

З рюкзака о 7й
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 17:12

  klug написав:
  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

Що сам застосунок пише: "в обробці" чи "відправлено"?

Відправлено, і на теплій кажуть, що з їх боку проблем немає
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:27

  1finanсier написав:
  klug написав:
  1finanсier написав:Десь о 8ій годині ранку відправив СЕП звідси на Акорд на 13ю годину - коштів нема. Починати турбуватися?
( реквізити паревірив - вірні)

Що сам застосунок пише: "в обробці" чи "відправлено"?

Відправлено, і на теплій кажуть, що з їх боку проблем немає

Таки до цього часу вже мало зайти. Точно з реквізитами не нашаманили?
klug
 
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