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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:13
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:03
Re: Sportbank
Спорт работает по дате авторизации или транзакции? Вошедший р2р когда можно дальше сэпать?
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:18
Re: Sportbank
mikos, на минулому тижні питав це в підтримки. Банк за овердрафт не наказує. Тому можна сепити після p2p чи поповнення в терміналі.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44
Воно то може з овердрафтом й так але при цьому треба бути дуже обережним у разi використання кредитки з лiмiтом. Бо тут можлива ситуацiя коли банк в пiдсумку по рахунку першим проведе СЕП, а лише пiсля цього р2р i вважатиме, що СЕП був за кредитнi. В мене була дещо подiбна ситуацiя з невеличкою сумою, втiм я довiв пiдтримцi, що банк був принципово не правий. Правда банк сторнувати списанi вiдсотки не став, а нарахував на бонусний рахунок соррi-бонус 100 грн. брудними, що значно перекрило стягнутi вiдсотки (<3грн.). На тому й розiйшлись.
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