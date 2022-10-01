Входить.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:13
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:03
Re: Sportbank
Спорт работает по дате авторизации или транзакции? Вошедший р2р когда можно дальше сэпать?
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:18
Re: Sportbank
mikos, на минулому тижні питав це в підтримки. Банк за овердрафт не наказує. Тому можна сепити після p2p чи поповнення в терміналі.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44
Воно то може з овердрафтом й так але при цьому треба бути дуже обережним у разi використання кредитки з лiмiтом. Бо тут можлива ситуацiя коли банк в пiдсумку по рахунку першим проведе СЕП, а лише пiсля цього р2р i вважатиме, що СЕП був за кредитнi. В мене була дещо подiбна ситуацiя з невеличкою сумою, втiм я довiв пiдтримцi, що банк був принципово не правий. Правда банк сторнувати списанi вiдсотки не став, а нарахував на бонусний рахунок соррi-бонус 100 грн. брудними, що значно перекрило стягнутi вiдсотки (<3грн.). На тому й розiйшлись.
Додано: Сер 28 вер, 2022 23:00
30 сентября заканчивается депозит, сразу хочу вывести на кредитку в счет погашения льготного периода. Успеют 30.09 по счету провестись, чтобы на проценты не попасть? Или уже нужно СЭПить завтра?
Додано: Чет 29 вер, 2022 07:45
Re: Sportbank
anikola13, если вывод с депозита сразу на кредитку, то проводка по счёту пройдёт сразу. Но в любом случае это делать очень желательно в начале опердня.
Додано: Суб 01 жов, 2022 14:21
Ну что... Те, кому ПУМБ не дал попользовать их коммуналкой, в этом месяце платят через Спортбанк?
1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
Карта Спортбанка достается с полки (а на ее место идет на пару месяцев ПУМБ).
Додано: Суб 01 жов, 2022 20:06
Re: Sportbank
|