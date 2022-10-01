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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:13

  Slx написав:А оплата коммуналки через додаток входить до грейсу? Чи одразу проценти капати почнуть?

Входить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:03

Re: Sportbank

Спорт работает по дате авторизации или транзакции? :) Вошедший р2р когда можно дальше сэпать?
mikos
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:18

Re: Sportbank

mikos, на минулому тижні питав це в підтримки. Банк за овердрафт не наказує. Тому можна сепити після p2p чи поповнення в терміналі.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:44

  Howl написав:mikos, на минулому тижні питав це в підтримки. Банк за овердрафт не наказує. Тому можна сепити після p2p чи поповнення в терміналі.

Воно то може з овердрафтом й так але при цьому треба бути дуже обережним у разi використання кредитки з лiмiтом. Бо тут можлива ситуацiя коли банк в пiдсумку по рахунку першим проведе СЕП, а лише пiсля цього р2р i вважатиме, що СЕП був за кредитнi. В мене була дещо подiбна ситуацiя з невеличкою сумою, втiм я довiв пiдтримцi, що банк був принципово не правий. Правда банк сторнувати списанi вiдсотки не став, а нарахував на бонусний рахунок соррi-бонус 100 грн. брудними, що значно перекрило стягнутi вiдсотки (<3грн.). На тому й розiйшлись.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 15:11

Alien от кредлимита отказался, так что только свои на счёте :)
mikos
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 23:00

30 сентября заканчивается депозит, сразу хочу вывести на кредитку в счет погашения льготного периода. Успеют 30.09 по счету провестись, чтобы на проценты не попасть? Или уже нужно СЭПить завтра?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 07:45

Re: Sportbank

anikola13, если вывод с депозита сразу на кредитку, то проводка по счёту пройдёт сразу. Но в любом случае это делать очень желательно в начале опердня.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 14:21

Ну что... Те, кому ПУМБ не дал попользовать их коммуналкой, в этом месяце платят через Спортбанк?
1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
Карта Спортбанка достается с полки (а на ее место идет на пару месяцев ПУМБ).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:06

Re: Sportbank

  Искатель написав:1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
не всем 2%, у меня 5% на ком.услуги по двум картам дали.
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:17

  Искатель написав:Ну что... Те, кому ПУМБ не дал попользовать их коммуналкой, в этом месяце платят через Спортбанк?
1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
Карта Спортбанка достается с полки (а на ее место идет на пару месяцев ПУМБ).

А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить или можно на других сервисах с МСС 4900 ?
lara_08
 
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