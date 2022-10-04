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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:27
lara_08 написав: Искатель написав:
Ну что... Те, кому ПУМБ не дал попользовать их коммуналкой, в этом месяце платят через Спортбанк?
1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
Карта Спортбанка достается с полки (а на ее место идет на пару месяцев ПУМБ).
А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить или можно на других сервисах с МСС 4900 ?
из его,тугодумы 2 осбб так и не добавили,в отличии от пумбы с моней
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Додано: Нед 02 жов, 2022 06:19
lara_08 написав:
А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить..?
Распространяется только для оплаты в приложении sportbank. Вчера у поддержки узнавал.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 07:30
Howl написав: lara_08 написав:
А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить..?
Распространяется только для оплаты в приложении sportbank. Вчера у поддержки узнавал.
З досвіду попереднього кешбеку тільки так й було.
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Додано: Нед 02 жов, 2022 18:50
13:11, монобанк: доступні нові категорії кешбек.
14:12, спортбанк: а мона кешбек на Мак? У спортбанк все мона.
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Додано: Вів 04 жов, 2022 17:44
Я правильно понял, что здесь курс при снятии за кордоном фиксированный по дате операции?
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