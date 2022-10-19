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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:27

  lara_08 написав:
  Искатель написав:Ну что... Те, кому ПУМБ не дал попользовать их коммуналкой, в этом месяце платят через Спортбанк?
1% - это меньше, чем 2% от ПУМБ, но лучше, чем ничего.
Карта Спортбанка достается с полки (а на ее место идет на пару месяцев ПУМБ).

А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить или можно на других сервисах с МСС 4900 ?

из его,тугодумы 2 осбб так и не добавили,в отличии от пумбы с моней
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 06:19

Re: Sportbank

  lara_08 написав:А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить..?
Распространяется только для оплаты в приложении sportbank. Вчера у поддержки узнавал.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 07:30

  Howl написав:
  lara_08 написав:А у спорті коммуналку для получения кешбэка нужно из его же приложения платить..?
Распространяется только для оплаты в приложении sportbank. Вчера у поддержки узнавал.

З досвіду попереднього кешбеку тільки так й було.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:50

13:11, монобанк: доступні нові категорії кешбек.
14:12, спортбанк: а мона кешбек на Мак? У спортбанк все мона.

*аплікухи в моєму телефоні
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 17:44

Re: Sportbank

Я правильно понял, что здесь курс при снятии за кордоном фиксированный по дате операции?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:59

СЕПлю зі Спорта, платіж другий день в обробці.Банк,звісно,правий,але осад залишається.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 11:40

  novichok написав:СЕПлю зі Спорта, платіж другий день в обробці.Банк,звісно,правий,але осад залишається.

в неробочий час відправляли ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:29

  J написав:
  novichok написав:СЕПлю зі Спорта, платіж другий день в обробці.Банк,звісно,правий,але осад залишається.

в неробочий час відправляли ?

Так, але і раніше всі сепи я робив в неробочий час,все улітало в той же день.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 13:56

J
Ви праві, зробив тілько но тест, платіж пішов, а старий так і залишився в обробці.
novichok
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