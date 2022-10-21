У меня на днях сеп за 23 мин дошел. Совсем по спортивному.novichok написав:Ще напишу...
Спорт ну дуже підвів!Тестовий платіж в 10 грн пройшов за 1 годину, а основний 100к, десь бовтає майже дві доби, хоча в статусі проведено. Підтримка на морозі.
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48
Re: Sportbank
У меня на днях сеп за 23 мин дошел. Совсем по спортивному.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:19
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