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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48

Re: Sportbank

novichok написав:Ще напишу...
Спорт ну дуже підвів!Тестовий платіж в 10 грн пройшов за 1 годину, а основний 100к, десь бовтає майже дві доби, хоча в статусі проведено. Підтримка на морозі.
У меня на днях сеп за 23 мин дошел. Совсем по спортивному.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 15:19

  Ромасик написав:У меня на днях сеп за 23 мин дошел. Совсем по спортивному.

А у мене після двух діб невідомості повернувся назад, на карту Спорта, мабуть 100к важкуватим виявилось для спортсменів. Поділив 100к на два підходи, і вага взята. За 40 хвилин долетіло.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:57

Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи?
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:16

  klug написав:Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи?

ізі
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28

Re: Sportbank

novichok написав: мабуть 100к важкуватим виявилось для спортсменів. Поділив 100к на два підходи, і вага взята. За 40 хвилин долетіло.

Интересно девки плящут
Ромасик
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