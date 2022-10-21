|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 жов, 2022 14:48
novichok написав:Ще напишу...
Спорт ну дуже підвів!Тестовий платіж в 10 грн пройшов за 1 годину, а основний 100к, десь бовтає майже дві доби, хоча в статусі проведено. Підтримка на морозі.
У меня на днях сеп за 23 мин дошел. Совсем по спортивному.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5187
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 жов, 2022 17:57
Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7627
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:16
klug написав:
Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи
?
ізі
-
ScaryBee
-
-
- Повідомлень: 243
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 жов, 2022 18:28
novichok написав: мабуть 100к важкуватим виявилось для спортсменів. Поділив 100к на два підходи, і вага взята. За 40 хвилин долетіло.
Интересно девки плящут
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 5187
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 1282 раз.
- Подякували: 758 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:27
ScaryBee написав: klug написав:
Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи
?
ізі
Ізі не може збанкротувати, бо він не банк, в продукт.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7627
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 1079 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:56
klug написав: ScaryBee написав: klug написав:
Пишуть, що Спорт додав можливість отримання виплат ФГВФО. Готуються приймати погорільців москальфи
?
ізі
Ізі не може збанкротувати, бо він не банк, в продукт.
Ага, продукТ може тільки зіпсуватися, прокиснути, прогортнути
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3253
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|