В кращому випадку. Я відправляв в неробочий час, в четвер, досі знаходиться режимі обробки. Підтримка про 3 робочі дні росповідає, не посперечаєшся. Сподіваюсь, що це одиничний випадок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 20:12
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