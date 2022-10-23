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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 22 жов, 2022 23:43

Re: Sportbank

novichok написав:
  stas_rst написав:Колеги, вчорашній сеп після 21-ї завис до ранку понеділка ?
Дякую

В кращому випадку. Я відправляв в неробочий час, в четвер, досі знаходиться режимі обробки. Підтримка про 3 робочі дні росповідає, не посперечаєшся. Сподіваюсь, що це одиничний випадок
Дякую. Не критично , але й неприємно . Щось мене вчора попутало сеп кидати . Краще б у рюкзаку лежали на вихідних . Перфекціонізм у фінансах і балансах - хренова штука :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:51

Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 14:55

  AndriyQ написав:Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?

Рефералка сейчас не работает, если не ошибаюсь.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 23 жов, 2022 15:45

  AndriyQ написав:Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?


не работает это и в приложении видно, что бонус за друга равен нулю..
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