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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 жов, 2022 23:43
novichok написав: stas_rst написав:
Колеги, вчорашній сеп після 21-ї завис до ранку понеділка ?
Дякую
В кращому випадку. Я відправляв в неробочий час, в четвер, досі знаходиться режимі обробки. Підтримка про 3 робочі дні росповідає, не посперечаєшся. Сподіваюсь, що це одиничний випадок
Дякую. Не критично , але й неприємно . Щось мене вчора попутало сеп кидати . Краще б у рюкзаку лежали на вихідних . Перфекціонізм у фінансах і балансах - хренова штука
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:51
Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
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AndriyQ
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Додано: Нед 23 жов, 2022 14:55
AndriyQ написав:
Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
Рефералка сейчас не работает, если не ошибаюсь.
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Додано: Нед 23 жов, 2022 15:45
AndriyQ написав:
Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
не работает это и в приложении видно, что бонус за друга равен нулю..
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Додано: Нед 23 жов, 2022 18:16
Дуже шкода! Значить банку не треба нових клієнтів.
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AndriyQ
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Додано: Нед 23 жов, 2022 19:35
AndriyQ написав:
Дуже шкода! Значить банку не треба нових клієнтів.
Щас заплачем.
Ценность не в клиенте, а в его способности платить за услуги.
Клиент, который действительно нуждается в услугах и сервисе,и готов платить, придёт и без подачки.
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idealstorm
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Додано: Пон 24 жов, 2022 04:27
idealstorm написав:
Щас заплачем.
Ценность не в клиенте, а в его способности платить за услуги.
Клиент, который действительно нуждается в услугах и сервисе,и готов платить, придёт и без подачки.
Да здравствует совецкий ненавязчивьій сервис, товарищи!
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AndriyQ
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Додано: Вів 25 жов, 2022 08:38
lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
Рефералка сейчас не работает, если не ошибаюсь.
Она, ИМХО, сейчас ни у кого из банков не работает.
Или остались еще готовые платить за новых клиентов в это непростое время?
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Додано: Вів 25 жов, 2022 08:48
Искатель написав: lloydbanksua написав: AndriyQ написав:
Коли нарахують бонус новому клієнту за рефералку?
Рефералка сейчас не работает, если не ошибаюсь.
Она, ИМХО, сейчас ни у кого из банков не работает.
Или остались еще готовые платить за новых клиентов в это непростое время?
Моно, Пумб, Альфа работают рефералки.
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lloydbanksua
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