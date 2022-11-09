Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45
Re: Sportbank
Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:56
Додано: Сер 09 лис, 2022 20:01
Re: Sportbank
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