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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45

Re: Sportbank

Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)
chipmunk
 
Повідомлень: 8952
З нами з: 15.04.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:56

  chipmunk написав:Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)

Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.
klug
 
Повідомлень: 7679
З нами з: 18.08.14
Подякував: 321 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:01

Re: Sportbank

  klug написав:Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.

Вибирав. А ось це з’явилось тільки - що
chipmunk
 
Повідомлень: 8952
З нами з: 15.04.09
Подякував: 549 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:49

  klug написав:
  chipmunk написав:Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)

Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.

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Повідомлень: 635
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 226227228229
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