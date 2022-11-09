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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45
Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить
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chipmunk
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Додано: Сер 09 лис, 2022 19:56
chipmunk написав:
Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить
Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.
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klug
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Додано: Сер 09 лис, 2022 20:01
klug написав:
Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.
Вибирав. А ось це з’явилось тільки - що
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chipmunk
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- Повідомлень: 8952
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- Подякували: 574 раз.
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Додано: Сер 09 лис, 2022 21:49
klug написав: chipmunk написав:
Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить
Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.
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