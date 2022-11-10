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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:45

Re: Sportbank

Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 19:56

  chipmunk написав:Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)

Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 20:01

Re: Sportbank

  klug написав:Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.

Вибирав. А ось це з’явилось тільки - що
chipmunk
 
Повідомлень: 8952
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 21:49

  klug написав:
  chipmunk написав:Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)

Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.

Аналогично
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 23:16

Re: Sportbank

0.7% власним, 1% кредитними.Три категорії із 15.
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 07:33

  klug написав:
  chipmunk написав:Зара з’явились - 1.5% кредитними, 0 дебетними продукти зі списком МСС
Зафтра буду тестить :)

Ви до цього категорії на листопад не вибирали? Мені повідомлення прийшло, а довибрати не дає.

Аналогічно. Повідомлення є, зайшов - нічого немає. Може, на підтримку написати? Напевно, так і зроблю...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 07:52

Підтримка видала:
"У вас вже активовані категорії, тому в цьому місяці ви вже не зможете додати "Продукти", але в наступному обов'язково скористайтесь даною пропозицією)"

Тобто тим, хто вибрав, не дасть. От цікаво, а як у інших?
І ще пропонували оновити версію застосунку, але у мене і так стоїть "Автооновлення", так що у будь-якому випадку усе вже було оновлене.
Дивно якось...
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:43

Re: Sportbank

Карта давно на полке,кл есть, но категории выбирал. Вчера также пришло предложение в смс "Персональний кешбек на «Продукти». Активуй тут: bit.ly/3TptPZn" . Сразу не появилось в списке , потом добавилось в самый низ списка, ниже партнерских.Пока не покупал ничего.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 08:51

  Citizen_D написав:Карта давно на полке,кл есть, но категории выбирал. Вчера также пришло предложение в смс "Персональний кешбек на «Продукти». Активуй тут: bit.ly/3TptPZn" . Сразу не появилось в списке , потом добавилось в самый низ списка, ниже партнерских.Пока не покупал ничего.

Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 11:49

Мастеры виртуальные тут не дают пока?
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