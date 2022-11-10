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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01
Искатель написав:
Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.
Да.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:06
Citizen_D написав: Искатель написав:
Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.
Да.
Версия 1.28.110(2196) андроид
Странно. У меня та же. Ничего не появилось. И в поддержке сказали, что "раз вы выбрали, ничего не появится".
А Вы сколько категорий банковских выбирали? Может, в этом причина?
У меня уже было выбрано 3 категории - коммунальные платежи, техника и ремонт. Поэтому 4-й не дало (партнерские, думаю, тут не причем).
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:44
Citizen_D написав:
Карта давно на полке,кл есть, но категории выбирал. Вчера также пришло предложение в смс "Персональний кешбек на «Продукти». Активуй тут: bit.ly/3TptPZn" . Сразу не появилось в списке , потом добавилось в самый низ списка, ниже партнерских.Пока не покупал ничего.
Вище наводять суперечливі дані, який розмір кишмишу Вас? Може воно й не варте часу на з'ясування.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:37
Все працює! Що ж, тепер це основна картка до грудня...
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