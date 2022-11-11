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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01

Re: Sportbank

  Искатель написав:Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.

Да.
Версия 1.28.110(2196) андроид
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:06

  Citizen_D написав:
  Искатель написав:Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.

Да.
Версия 1.28.110(2196) андроид

Странно. У меня та же. Ничего не появилось. И в поддержке сказали, что "раз вы выбрали, ничего не появится".
А Вы сколько категорий банковских выбирали? Может, в этом причина?
У меня уже было выбрано 3 категории - коммунальные платежи, техника и ремонт. Поэтому 4-й не дало (партнерские, думаю, тут не причем).
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:44

  Citizen_D написав:Карта давно на полке,кл есть, но категории выбирал. Вчера также пришло предложение в смс "Персональний кешбек на «Продукти». Активуй тут: bit.ly/3TptPZn" . Сразу не появилось в списке , потом добавилось в самый низ списка, ниже партнерских.Пока не покупал ничего.

Вище наводять суперечливі дані, який розмір кишмишу Вас? Може воно й не варте часу на з'ясування.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 15:37

Re: Sportbank

Все працює! Що ж, тепер це основна картка до грудня...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 22:13

Re: Sportbank

  Искатель написав:Вы сколько категорий банковских выбирали? Может, в этом причина?
У меня уже было выбрано 3 категории - коммунальные платежи, техника и ремонт. Поэтому 4-й не дало (партнерские, думаю, тут не причем)

Три: косметика,техника,салоны красоты.Продукты- четвертая. Партнерка также активирована. Сегодня уже получил кб согласно предложения.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:23

Оплата частинами працює як в моно чи як у приваті?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:13

Сегодня кто-то поломал оплату коммуналки.
Везде выдает ошибку "Імовірно, неправильно введені дані"

P.S. И да, вернули плату за реферралку. Правда, всего по 50 грн, но это лучше, чем ничего.

P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:05

Re: Sportbank

спорт дав сьогодні ще одну додаткову категорію кешбека - продукти 1,5%
pavyak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:12

  pavyak написав:спорт дав сьогодні ще одну додаткову категорію кешбека - продукти 1,5%

кудою? ото как писАли вайбером сначала? :roll:
Мизантрóп
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