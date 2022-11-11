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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 13:01
Искатель написав:
Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.
Да.
Версия 1.28.110(2196) андроид
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:06
Citizen_D написав: Искатель написав:
Т.е. у Вас появилось все равно, хоть и выбирали категории?
Очень странно. Похоже, все дело в версии приложения. У тех, у кого более новая, появилось, у кого более старая - нет. У меня последнее обновление от 4.11. и более свежих нет пока.
Да.
Версия 1.28.110(2196) андроид
Странно. У меня та же. Ничего не появилось. И в поддержке сказали, что "раз вы выбрали, ничего не появится".
А Вы сколько категорий банковских выбирали? Может, в этом причина?
У меня уже было выбрано 3 категории - коммунальные платежи, техника и ремонт. Поэтому 4-й не дало (партнерские, думаю, тут не причем).
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Додано: Чет 10 лис, 2022 14:44
Citizen_D написав:
Карта давно на полке,кл есть, но категории выбирал. Вчера также пришло предложение в смс "Персональний кешбек на «Продукти». Активуй тут: bit.ly/3TptPZn" . Сразу не появилось в списке , потом добавилось в самый низ списка, ниже партнерских.Пока не покупал ничего.
Вище наводять суперечливі дані, який розмір кишмишу Вас? Може воно й не варте часу на з'ясування.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:37
Все працює! Що ж, тепер це основна картка до грудня...
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Додано: Чет 10 лис, 2022 22:13
Искатель написав:
Вы сколько категорий банковских выбирали? Может, в этом причина?
У меня уже было выбрано 3 категории - коммунальные платежи, техника и ремонт. Поэтому 4-й не дало (партнерские, думаю, тут не причем)
Три: косметика,техника,салоны красоты.Продукты- четвертая. Партнерка также активирована. Сегодня уже получил кб согласно предложения.
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 02:23
Оплата частинами працює як в моно чи як у приваті?
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 12:13
Сегодня кто-то поломал оплату коммуналки.
Везде выдает ошибку "Імовірно, неправильно введені дані"
P.S. И да, вернули плату за реферралку. Правда, всего по 50 грн, но это лучше, чем ничего.
P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:05
спорт дав сьогодні ще одну додаткову категорію кешбека - продукти 1,5%
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pavyak
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Додано: П'ят 11 лис, 2022 19:12
pavyak написав:
спорт дав сьогодні ще одну додаткову категорію кешбека - продукти 1,5%
кудою? ото как писАли вайбером сначала?
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 лис, 2022 00:10
Дайте и мне 1.5%.
Выброшу скотобанку на помойку истории.
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