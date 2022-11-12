мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 09:25
Додано: Суб 12 лис, 2022 09:32
Re: Sportbank
Додано: Суб 12 лис, 2022 13:10
Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
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