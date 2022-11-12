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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 09:25
Искатель написав:
P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".
мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)
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mephala
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Додано: Суб 12 лис, 2022 09:32
mephala написав:
мне сказали что это персональное предложение
похоже,судя по форуму
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Додано: Суб 12 лис, 2022 13:10
mephala написав: Искатель написав:
P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".
мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)
Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
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klug
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Додано: Суб 12 лис, 2022 15:58
mephala написав: Искатель написав:
P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".
мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)
Так мне ж СМС-ка пришла от них
Или доступно "избранным" среди тех, кому пришла СМС-ка?
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Додано: Суб 12 лис, 2022 15:59
klug написав:
Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:11
Искатель написав: klug написав:
Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?
мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...
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