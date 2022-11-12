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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:25

  Искатель написав:P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".


мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 09:32

Re: Sportbank

  mephala написав:мне сказали что это персональное предложение
похоже,судя по форуму
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 13:10

  mephala написав:
  Искатель написав:P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".


мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)

Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:58

  mephala написав:
  Искатель написав:P.P.S. С коммуналкой самопочинилось (какой-то глюк был).
А вот почему одним дало доп."Продукты", а другим нет... это вопрос. Задал на горячке, "зафиксировали обращение".


мне сказали что это персональное предложение и логично не всем доступно)


Так мне ж СМС-ка пришла от них :) Или доступно "избранным" среди тех, кому пришла СМС-ка? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 15:59

  klug написав:Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.


До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 16:11

  Искатель написав:
  klug написав:Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.


До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?


мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:33

  S i m написав:
  Искатель написав:
  klug написав:Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.


До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?


мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...

Більше 1,5% за кредитні?
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:46

  S i m написав:
  Искатель написав:
  klug написав:Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.


До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?


мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...

Тоже ничего не присылали
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:25

Кинул банк сегодня 30тыс.грн. на кредитку + 10тыс.грн. на рассрочку.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 22:31

  Игорь Алексеевич написав:Кинул банк сегодня 30тыс.грн. на кредитку + 10тыс.грн. на рассрочку.

Ну, вы - и кидала!🤣
idealstorm
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