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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:05

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кинул банк сегодня 30тыс.грн. на кредитку + 10тыс.грн. на рассрочку.

Ну, вы - и кидала!🤣

Дарма смієтеся. Дельті він досі висить. На байках навіть описував свою філософію безповоротного кредитування. Цікаво тут радше те, що Спорту, схоже, пофігу на це.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:24

Re: Sportbank

  klug написав:Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 лис, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов. :P

Сподіваюся, що ваші клієнти теж так думають стосовно своїх зобов'язань перед вами.
klug
 
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  #<1 ... 229230231232
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