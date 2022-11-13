Дарма смієтеся. Дельті він досі висить. На байках навіть описував свою філософію безповоротного кредитування. Цікаво тут радше те, що Спорту, схоже, пофігу на це.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 23:05
Додано: Нед 13 лис, 2022 10:24
Re: Sportbank
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 лис, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26
Сподіваюся, що ваші клієнти теж так думають стосовно своїх зобов'язань перед вами.
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