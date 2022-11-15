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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 23:05
idealstorm написав: Игорь Алексеевич написав:
Кинул банк сегодня 30тыс.грн. на кредитку + 10тыс.грн. на рассрочку.
Ну, вы - и кидала!🤣
Дарма смієтеся. Дельті він досі висить. На байках навіть описував свою філософію безповоротного кредитування. Цікаво тут радше те, що Спорту, схоже, пофігу на це.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 10:24
klug написав:
Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 13 лис, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26
Игорь Алексеевич написав: klug написав:
Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов.
Сподіваюся, що ваші клієнти теж так думають стосовно своїх зобов'язань перед вами.
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Додано: Пон 14 лис, 2022 05:15
Искатель написав: klug написав:
Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.
До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?
нет. мне не приходила смска. просто полез в приложуху посмотрел что нету и спросил у поддержки почему нету)
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Додано: Пон 14 лис, 2022 07:13
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Додано: Пон 14 лис, 2022 16:10
S i m написав:
мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...
Більше 1,5% за кредитні?[/quote]
нет, за собственные...
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Додано: Вів 15 лис, 2022 12:45
S i m написав:
нет, за собственные...
За собственные у меня рисует 0%, за крединые 1.5%
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