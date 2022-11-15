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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 229230231232

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:05

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Кинул банк сегодня 30тыс.грн. на кредитку + 10тыс.грн. на рассрочку.

Ну, вы - и кидала!🤣

Дарма смієтеся. Дельті він досі висить. На байках навіть описував свою філософію безповоротного кредитування. Цікаво тут радше те, що Спорту, схоже, пофігу на це.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 10:24

Re: Sportbank

  klug написав:Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов. :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 13 лис, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:26

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:Дарма смієтеся. Дельті він досі висить.
Если Дельта ничего не требовала в рамках законов, значит никто некому ничего не должен. Чётко действовать по телефонным рекомендациям банка или чётко с этого форума, то надо тогда жить без мозгов. :P

Сподіваюся, що ваші клієнти теж так думають стосовно своїх зобов'язань перед вами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 05:15

  Искатель написав:
  klug написав:Не логічно лише розсилати повідомлення про додаткову категорію тим, кому вона не доступна, а потім крутити дулею перед носом у надії, що це збільшить активність та лояльність клієнтів.


До мене почало доходити... Тобто така СМС була відправлена на усіх клієнтів?
Цікаво, а є хтось, кому вона не прийшла?


нет. мне не приходила смска. просто полез в приложуху посмотрел что нету и спросил у поддержки почему нету)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 07:13

Re: Sportbank

жесть :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 16:10

  S i m написав:мне ничего не приходило и ничего соответственно не дали и зачем оно, если есть больше...

Більше 1,5% за кредитні?[/quote]

нет, за собственные...
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 12:45

Re: Sportbank

  S i m написав:нет, за собственные...


За собственные у меня рисует 0%, за крединые 1.5%
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:40

  Amid написав:
  S i m написав:нет, за собственные...


За собственные у меня рисует 0%, за крединые 1.5%


имелось в виду, что есть больше 1,5 за собственные, но не у спорта...
S i m
 
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  #<1 ... 229230231232
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