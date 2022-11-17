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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:43
klug написав: ВIВ написав:
Тут гасимся в льготном в последний раб. день или 25го?
Останній робочий, хоча банка у всіх нагадуваннях й пише про 25-те.
Та отож, давно не юзав, а тут написали шо 25го.
Навіщо цей цирк?
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Додано: Сер 16 лис, 2022 09:51
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:14
ВIВ написав:
Та отож, давно не юзав, а тут написали шо 25го.
Навіщо цей цирк?
что бы потом залетчики не доставали. пополнение после 25го чисто под вашу ответственность и ваше понимание того как заходят деньги на счет.
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:31
Банки зараз стали на стільки турботливими, що уже "немає сечі терпіти ці борошна": від початку місяця починають кілька разів на тиждень нагадувати, що треба заплатити. З моїх тут лідер моня, але спортсмени теж зі своїми "фішками".
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