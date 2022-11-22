Та отож, давно не юзав, а тут написали шо 25го.
Навіщо цей цирк?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:43
Додано: Сер 16 лис, 2022 11:14
Додано: Сер 16 лис, 2022 13:31
Банки зараз стали на стільки турботливими, що уже "немає сечі терпіти ці борошна": від початку місяця починають кілька разів на тиждень нагадувати, що треба заплатити. З моїх тут лідер моня, але спортсмени теж зі своїми "фішками".
Додано: Чет 17 лис, 2022 19:58
Re: Sportbank
Валютні карти від Спортбанк
Додано: Чет 17 лис, 2022 21:03
Далі завезуть конвертаційні? Тарифи дивні і про отримання валюти у касі ТАСу чомусь ні слова.
Додано: Вів 22 лис, 2022 00:13
Сash back тут работает через Ж. Как работал так и работает. В сентябре делал покупку на сайте Master Zoo. КБ не начислили, пришлось писать в поддержку. Прошло 2 месяца, сегодня решил опять сделать покупку (так как на Моно уже использовал), ну думаю, за 2 месяца точно же починят - нет, воз и ныне там. Транзакция прошла, кэш бэка нет. О такои. Опять писать в поддержку. И зачем мне эти танцы с бубнами.
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