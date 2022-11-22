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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 09:43

  klug написав:
  ВIВ написав:Тут гасимся в льготном в последний раб. день или 25го?

Останній робочий, хоча банка у всіх нагадуваннях й пише про 25-те.

Та отож, давно не юзав, а тут написали шо 25го.
Навіщо цей цирк?
ВIВ
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такнада
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:14

  ВIВ написав:Та отож, давно не юзав, а тут написали шо 25го.
Навіщо цей цирк?


что бы потом залетчики не доставали. пополнение после 25го чисто под вашу ответственность и ваше понимание того как заходят деньги на счет.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:31

Банки зараз стали на стільки турботливими, що уже "немає сечі терпіти ці борошна": від початку місяця починають кілька разів на тиждень нагадувати, що треба заплатити. З моїх тут лідер моня, але спортсмени теж зі своїми "фішками".
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 19:58

Re: Sportbank

Валютні карти від Спортбанк
https://sportbank.ua/sport-bila-eur-usd
maxstar
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Повідомлення Додано: Чет 17 лис, 2022 21:03

  maxstar написав:Валютні карти від Спортбанк
https://sportbank.ua/sport-bila-eur-usd

Далі завезуть конвертаційні? Тарифи дивні і про отримання валюти у касі ТАСу чомусь ні слова.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 00:13

Сash back тут работает через Ж. Как работал так и работает. В сентябре делал покупку на сайте Master Zoo. КБ не начислили, пришлось писать в поддержку. Прошло 2 месяца, сегодня решил опять сделать покупку (так как на Моно уже использовал), ну думаю, за 2 месяца точно же починят - нет, воз и ныне там. Транзакция прошла, кэш бэка нет. О такои. Опять писать в поддержку. И зачем мне эти танцы с бубнами. :evil:
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:56

  DjPavel написав:Сash back тут работает через Ж. Как работал так и работает. В сентябре делал покупку на сайте Master Zoo. КБ не начислили, пришлось писать в поддержку. Прошло 2 месяца, сегодня решил опять сделать покупку (так как на Моно уже использовал), ну думаю, за 2 месяца точно же починят - нет, воз и ныне там. Транзакция прошла, кэш бэка нет. О такои. Опять писать в поддержку. И зачем мне эти танцы с бубнами. :evil:

В абанке тоже есть Master Zoo
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:37

  lara_08 написав:В абанке тоже есть Master Zoo

Вчера установил. Дали нулевой кредитный лимит :lol:
DjPavel
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 14:47

Приїхало оновлення з валютними картками вже й на Ведроїд. Практична користь продукту усе ще викликає питання.
klug
 
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