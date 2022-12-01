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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10

На хліб та вино спорт в грудні не дає?
novichok
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Повідомлень: 2821
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:29

  novichok написав:На хліб та вино спорт в грудні не дає?

В конце месяца даст ;)
mihasik
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Повідомлень: 1180
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