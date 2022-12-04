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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:29
Додано: Нед 04 гру, 2022 13:20
Re: Sportbank
Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.
P.S. Нашел в приложении.
И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?
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