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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10
На хліб та вино спорт в грудні не дає?
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novichok
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:20
Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.
P.S. Нашел в приложении.
И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?
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Кащей
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:39
До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
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Alien
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:46
Alien написав:
До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
нема,ще й не обирав
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Мизантрóп
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