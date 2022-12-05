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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10

На хліб та вино спорт в грудні не дає?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 13:29

  novichok написав:На хліб та вино спорт в грудні не дає?

В конце месяца даст ;)
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 13:20

Re: Sportbank

Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.

P.S. Нашел в приложении.

И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:39

До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
IMG-20221204-184145
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 18:46

  Alien написав:До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
IMG-20221204-184145

нема,ще й не обирав
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 гру, 2022 21:17

Re: Sportbank

  Кащей написав:И в приложении и на сайте указан только курс евро.
Спорт использует курсы ТАС, конвертация по правилам ТАСа.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 05:20

  Кащей написав:Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.

P.S. Нашел в приложении.

И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?

Його немає вже близько двох місяців, це вони так "швидко" розробляють таблицю курсів в додатку..
Доречі, станом на зараз курс 40 :(
vadlme
 
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