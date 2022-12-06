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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 гру, 2022 13:10
На хліб та вино спорт в грудні не дає?
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novichok
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:20
Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.
P.S. Нашел в приложении.
И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?
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Кащей
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:39
До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
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Alien
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Додано: Нед 04 гру, 2022 18:46
Alien написав:
До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
нема,ще й не обирав
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Мизантрóп
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Додано: Нед 04 гру, 2022 21:17
Кащей написав:
И в приложении и на сайте указан только курс евро.
Спорт использует курсы ТАС, конвертация по правилам ТАСа.
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Howl
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Додано: Пон 05 гру, 2022 05:20
Кащей написав:
Где-то есть перечень МСС-кодов по категориям КБ? Излазил весь сайт спортсменов. Ну, какой-то он неглубокий, мягко говоря.
P.S. Нашел в приложении.
И тут же новый вопрос возник. И в приложении и на сайте указан только курс евро. Спорт убежденный сторонник европейских ценностей и все валютные покупки через евро конвертирует?
Його немає вже близько двох місяців, це вони так "швидко" розробляють таблицю курсів в додатку..
Доречі, станом на зараз курс 40
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vadlme
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:39
Howl написав: Кащей написав:
И в приложении и на сайте указан только курс евро.
Спорт использует курсы ТАС, конвертация по правилам ТАСа.
включая разные комиссии для ЮСД, ЕУР, ПЛН, ГБП и валют, входящих в группу остальных?
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Кащей
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:09
Кащей
, комиссия за конвертацию происходит согласно тарифах карты.
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Howl
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:30
Чого проценти з депозиту кидає на кредитку? Я хочу на дебетку! Опція вибору куди кидати проценти не активна.
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AndriyQ
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