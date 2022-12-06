Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
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Додано: Вів 06 гру, 2022 13:47
Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
Додано: Вів 06 гру, 2022 15:37
При цьому, куди впаде депозит, на рюкзак, чи на дебетку, чи куди завгодно, можна обрати в будь-який час. Чому не можна з процентами так зробити? Недолуге обмеження.
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