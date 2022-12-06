RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 232233234235

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:47

  AndriyQ написав:Чого проценти з депозиту кидає на кредитку? Я хочу на дебетку! Опція вибору куди кидати проценти не активна.

Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
Alien
 
Повідомлень: 941
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:37

  Alien написав:Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця

При цьому, куди впаде депозит, на рюкзак, чи на дебетку, чи куди завгодно, можна обрати в будь-який час. Чому не можна з процентами так зробити? Недолуге обмеження.
AndriyQ
 
Повідомлень: 66
З нами з: 04.07.15
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 232233234235
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.