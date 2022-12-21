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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:47

  AndriyQ написав:Чого проценти з депозиту кидає на кредитку? Я хочу на дебетку! Опція вибору куди кидати проценти не активна.

Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:37

  Alien написав:Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця

При цьому, куди впаде депозит, на рюкзак, чи на дебетку, чи куди завгодно, можна обрати в будь-який час. Чому не можна з процентами так зробити? Недолуге обмеження.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 03:18

  Alien написав:До речі - не одразу, але спорт таки станом на сьогодні таки добавив статтю "продукти харчування і супермаркети" з 1,5% за кредитні. Повідомлень по вайберу причому не було, просто з'явилось і все, хоча 1 грудня точно не було. Так що перевіряйте - думаю це масово.
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Нет и не появилось (как и в ноябре). Но в этом месяце Изя налил (точнее, вернул) кредлимит, поэтому 1,5% на кредитные я имею в другом месте :)
А Спортом буду платить коммуналку :) ПУМБ хоть и дал в этом месяце банковский кешбэк, но... помня о его приколах, не стал даже выбирать там коммунальные. Слишком много там было проблем, тот же Спорт гораздо беспроблемнее проводит.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:32

Re: Sportbank

Во всех других известных мне банках требование ограничивать выдачу наличных за границей эквивалентом 12500 грн считают по календарным неделям.

И только в этом банке подходят креативно: отсчитывают от даты предыдущей операции.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 гру, 2022 12:49

Стал он-лайн клиентом банка, насыпали лимит даже
Пластик у них можно на отделение ТАСа заказать или новой почтой?
emeta
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