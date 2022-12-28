Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 гру, 2022 13:47
Вибір був тоді коли ви відкривали депозит. Можна було обрати будь-яку з ваших карток, або рюкзак, або добавляти до депозиту. Після відкриття право вибору ви втрачаєте і депозит працює на обраних вами умовах до самого кінця
Додано: Вів 06 гру, 2022 15:37
При цьому, куди впаде депозит, на рюкзак, чи на дебетку, чи куди завгодно, можна обрати в будь-який час. Чому не можна з процентами так зробити? Недолуге обмеження.
Додано: Сер 07 гру, 2022 03:18
Нет и не появилось (как и в ноябре). Но в этом месяце Изя налил (точнее, вернул) кредлимит, поэтому 1,5% на кредитные я имею в другом месте
А Спортом буду платить коммуналку ПУМБ хоть и дал в этом месяце банковский кешбэк, но... помня о его приколах, не стал даже выбирать там коммунальные. Слишком много там было проблем, тот же Спорт гораздо беспроблемнее проводит.
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:32
Re: Sportbank
Во всех других известных мне банках требование ограничивать выдачу наличных за границей эквивалентом 12500 грн считают по календарным неделям.
И только в этом банке подходят креативно: отсчитывают от даты предыдущей операции.
Додано: Сер 21 гру, 2022 12:49
Стал он-лайн клиентом банка, насыпали лимит даже
Пластик у них можно на отделение ТАСа заказать или новой почтой?
Додано: Сер 21 гру, 2022 15:35
Додано: Сер 21 гру, 2022 16:07
Додано: Сер 28 гру, 2022 09:47
Re: Sportbank
Тут десь в додатку є реальний борг, який треба сплатити, щоб лишитись в пільговому? Бо пише якісь малі цифри, що явно не співпадають з реал витратами в минулому місяці...
Додано: Сер 28 гру, 2022 10:24
В додатку і є реальний борг.
Рахується за проведеними по рахунку операціями.
Мабуть, щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.
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