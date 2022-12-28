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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 гру, 2022 10:29
emeta написав:
Здесь как и везде гасить все траты ноября до Нового года?
Погашение должно пройти по счету до последнего рабочего дня месяца (30.12) включительно.
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ramzes4
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Додано: Сер 28 гру, 2022 11:05
ramzes4 написав:
щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.
Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем
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chipmunk
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