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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:29

  emeta написав:Здесь как и везде гасить все траты ноября до Нового года?

Погашение должно пройти по счету до последнего рабочего дня месяца (30.12) включительно.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:05

Re: Sportbank

  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:04

  chipmunk написав:
  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)

Нема чого гадати: Виписки та довідки -> Операції за карткою за період.
klug
 
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