Додано: Чет 29 гру, 2022 20:34

Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.

Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.



З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент.