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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:29

  emeta написав:Здесь как и везде гасить все траты ноября до Нового года?

Погашение должно пройти по счету до последнего рабочего дня месяца (30.12) включительно.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:05

Re: Sportbank

  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:04

  chipmunk написав:
  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)

Нема чого гадати: Виписки та довідки -> Операції за карткою за період.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:05

Сьогодні стикнувся з невеличкою проблемою. Відправив 40к вранці на інший банк (залишок по одній із кредиток потрібно загасити). Чекаю, чекаю, а вони все не приходять. Зайшов до апки, а там "Відмова. Перевищено ліміт. зверніться до нашої підтримки". Підтримка відбивається як може - ліміт на СЕП 1,5 млн разово. При наданні скріну затихають і починають "консультуватися" із технічними спеціалістами. Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к. Відправив 29к, а далі не проходить навіть тисяча. І тут як Пилип з конопель підтримка "ми все перевірили" і бачимо, що все ок. Пробую ще раз і таки залишок в 11к проходить. Підтримка одразу "це напевно проблеми у приймаючому банку", коли тикаєш їм скрін, де чорним по білому написано, що проблеми була в них замовкають і повертаються із інформацією про те, що СЕП може займати до 3-х банківських днів. Тяжко з ними. Але головне, що все встигло вирішися вчасно
Мораль проста - від Спорту можна очікувати чого завгодно і краще все планувати із якимось запасом (в мене був ще такий - СЕП із Райфу)
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:22

nickvp
Перший СЕП відправляли раніше 9 ранку?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:34

Re: Sportbank

Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.
Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.

З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:38

  novichok написав:nickvp
Перший СЕП відправляли раніше 9 ранку?

Там не в том дело.Пишет "Перевищено ліміт.Зверніться до нашої підтримки".Ага, перевищено...полтора миллиона лимит
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:45

  nickvp написав:С
Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к.

Похоже у них лимит это индивидуальный для каждого.
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