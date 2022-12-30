Додано: Чет 29 гру, 2022 17:05

Сьогодні стикнувся з невеличкою проблемою. Відправив 40к вранці на інший банк (залишок по одній із кредиток потрібно загасити). Чекаю, чекаю, а вони все не приходять. Зайшов до апки, а там "Відмова. Перевищено ліміт. зверніться до нашої підтримки". Підтримка відбивається як може - ліміт на СЕП 1,5 млн разово. При наданні скріну затихають і починають "консультуватися" із технічними спеціалістами. Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к. Відправив 29к, а далі не проходить навіть тисяча. І тут як Пилип з конопель підтримка "ми все перевірили" і бачимо, що все ок. Пробую ще раз і таки залишок в 11к проходить. Підтримка одразу "це напевно проблеми у приймаючому банку", коли тикаєш їм скрін, де чорним по білому написано, що проблеми була в них замовкають і повертаються із інформацією про те, що СЕП може займати до 3-х банківських днів. Тяжко з ними. Але головне, що все встигло вирішися вчасно

Мораль проста - від Спорту можна очікувати чого завгодно і краще все планувати із якимось запасом (в мене був ще такий - СЕП із Райфу)