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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 234235236237>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 10:29

  emeta написав:Здесь как и везде гасить все траты ноября до Нового года?

Погашение должно пройти по счету до последнего рабочего дня месяца (30.12) включительно.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 11:05

Re: Sportbank

  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 12:04

  chipmunk написав:
  ramzes4 написав:щось платили в кінці листопада, що провелося вже в грудні.

Не схоже. Були рівномірні трати на продукти, виходить що останні днів 10 провелись груднем ;)

Нема чого гадати: Виписки та довідки -> Операції за карткою за період.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 17:05

Сьогодні стикнувся з невеличкою проблемою. Відправив 40к вранці на інший банк (залишок по одній із кредиток потрібно загасити). Чекаю, чекаю, а вони все не приходять. Зайшов до апки, а там "Відмова. Перевищено ліміт. зверніться до нашої підтримки". Підтримка відбивається як може - ліміт на СЕП 1,5 млн разово. При наданні скріну затихають і починають "консультуватися" із технічними спеціалістами. Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к. Відправив 29к, а далі не проходить навіть тисяча. І тут як Пилип з конопель підтримка "ми все перевірили" і бачимо, що все ок. Пробую ще раз і таки залишок в 11к проходить. Підтримка одразу "це напевно проблеми у приймаючому банку", коли тикаєш їм скрін, де чорним по білому написано, що проблеми була в них замовкають і повертаються із інформацією про те, що СЕП може займати до 3-х банківських днів. Тяжко з ними. Але головне, що все встигло вирішися вчасно
Мораль проста - від Спорту можна очікувати чого завгодно і краще все планувати із якимось запасом (в мене був ще такий - СЕП із Райфу)
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:22

nickvp
Перший СЕП відправляли раніше 9 ранку?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:34

Re: Sportbank

Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.
Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.

З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент.
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:38

  novichok написав:nickvp
Перший СЕП відправляли раніше 9 ранку?

Там не в том дело.Пишет "Перевищено ліміт.Зверніться до нашої підтримки".Ага, перевищено...полтора миллиона лимит
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 20:45

  nickvp написав:С
Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к.

Похоже у них лимит этот индивидуальный для каждого.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:14

  novichok написав:nickvp
Перший СЕП відправляли раніше 9 ранку?

Ні, в таких банках завжди починаю працювати після 9-ї
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:18

  посетитель написав:
  nickvp написав:С
Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к.

Похоже у них лимит этот индивидуальный для каждого.

1) Не думаю
2) Скоріш за все, був помилко застосований якийсь інший ліміт. Можливо на p2p. Коли їх ткнули носом, то вони це побачили, виправили і далі продовжуюють розказувати "то інший банк, а ми красиві і класні"
P.S. В приниципі, бачачи яке тут все сире, то результатом я задоволений - проблему побачили і пофіксили швидко. В деяких інших банках на це могло піти значно більше часу. Те що, не признаються в своїх боках - ..... Але то таке
nickvp
 
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