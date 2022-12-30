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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:21
посетитель написав:
Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.
Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.
З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент.
Я все написав - скоріш за все, те, що ви розбили суму не значить нічого, я робив те саме і мав той же негативний результат. Все було тихенько вирішено з технічної сторони і все
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nickvp
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Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:49
nickvp написав: посетитель написав: nickvp написав:
С
Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к.
Похоже у них лимит этот индивидуальный для каждого.
1) Не думаю
2) Скоріш за все, був помилко застосований якийсь інший ліміт. Можливо на p2p. Коли їх ткнули носом, то вони це побачили, виправили і далі продовжуюють розказувати "то інший банк, а ми красиві і класні"
P.S. В приниципі, бачачи яке тут все сире, то результатом я задоволений - проблему побачили і пофіксили швидко. В деяких інших банках на це могло піти значно більше часу. Те що, не признаються в своїх боках - ..... Але то таке
Нічого вони не пофіксили.Станом на 17-30 всю суму так і не зміг відправить тому і почав шукати варіанти.Проблема в тому що на майбутнє треба ж знати в чому була проблема що б не повторилася знову.А не так як зараз - типа прокатило, ну і добре, всі сидять рівно і мовчать.І знову будуть розповідати що ліміт 1,5 мільйони і що не може бути щоб не відправлялася, три дні і дзвоніть в банк отримувача.
По факту підтримка мене тупо кинула.На моє зауваження що мені ці кошти треба відправити швидко взагалі-то, пообіцяли розрулити як можно швидше.Закінчився третій день як вони розрулють...Якби я на них надіявся то гроші так і не ушли б.
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