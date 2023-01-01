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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 234235236237 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.4 5 11 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 55% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 45% 5 Всього голосів : 11 Додано: П'ят 30 гру, 2022 11:21 посетитель написав: Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.

Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.



З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент. Вчера тоже самое было.Рассказывали про лимит полтора миллиона на СЕП.Аналогично отправляли выяснять у принимающего банка.На мой вопрос вы там что совсем тупые, это ж платеж через СЕП, а у меня ж даже со счета не списалось сделали вид что все поняли.Сказали разберемся.Три человека.Разбираются до сих пор.Вывод сделал следующий: "приплыть" со спортбанком можно в любой момент и на любой операции и хрен что они будут делать.Кстати не первый раз уже, что если возникают какие-то проблемы никто там их не решит.З.ы.: так как деньги нужно было отправить срочно то уже просчитывал несколько вариантов.В итоге сумму разбил на две в пропорции 90% и 10% и по частям ушла.Почему целиком не уходила так и неизвестно.А так как причину так и не нашли то в будущем такое запросто опять может вылезти.И как всегда в самый не подходящий момент.

Я все написав - скоріш за все, те, що ви розбили суму не значить нічого, я робив те саме і мав той же негативний результат. Все було тихенько вирішено з технічної сторони і все Я все написав - скоріш за все, те, що ви розбили суму не значить нічого, я робив те саме і мав той же негативний результат. Все було тихенько вирішено з технічної сторони і все nickvp Повідомлень: 426 З нами з: 16.10.14 Подякував: 18 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 17:49 nickvp написав: посетитель написав: nickvp написав: С

Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к. Поки це все проходить я намагаюся з'ясувати розмір ліміту. Знайшов, відбій йшов на 30к.

Похоже у них лимит этот индивидуальный для каждого. Похоже у них лимит этот индивидуальный для каждого.

1) Не думаю

2) Скоріш за все, був помилко застосований якийсь інший ліміт. Можливо на p2p. Коли їх ткнули носом, то вони це побачили, виправили і далі продовжуюють розказувати "то інший банк, а ми красиві і класні"

P.S. В приниципі, бачачи яке тут все сире, то результатом я задоволений - проблему побачили і пофіксили швидко. В деяких інших банках на це могло піти значно більше часу. Те що, не признаються в своїх боках - ..... Але то таке 1) Не думаю2) Скоріш за все, був помилко застосований якийсь інший ліміт. Можливо на p2p. Коли їх ткнули носом, то вони це побачили, виправили і далі продовжуюють розказувати "то інший банк, а ми красиві і класні"P.S. В приниципі, бачачи яке тут все сире, то результатом я задоволений - проблему побачили і пофіксили швидко. В деяких інших банках на це могло піти значно більше часу. Те що, не признаються в своїх боках - ..... Але то таке

Нічого вони не пофіксили.Станом на 17-30 всю суму так і не зміг відправить тому і почав шукати варіанти.Проблема в тому що на майбутнє треба ж знати в чому була проблема що б не повторилася знову.А не так як зараз - типа прокатило, ну і добре, всі сидять рівно і мовчать.І знову будуть розповідати що ліміт 1,5 мільйони і що не може бути щоб не відправлялася, три дні і дзвоніть в банк отримувача.

По факту підтримка мене тупо кинула.На моє зауваження що мені ці кошти треба відправити швидко взагалі-то, пообіцяли розрулити як можно швидше.Закінчився третій день як вони розрулють...Якби я на них надіявся то гроші так і не ушли б. Нічого вони не пофіксили.Станом на 17-30 всю суму так і не зміг відправить тому і почав шукати варіанти.Проблема в тому що на майбутнє треба ж знати в чому була проблема що б не повторилася знову.А не так як зараз - типа прокатило, ну і добре, всі сидять рівно і мовчать.І знову будуть розповідати що ліміт 1,5 мільйони і що не може бути щоб не відправлялася, три дні і дзвоніть в банк отримувача.По факту підтримка мене тупо кинула.На моє зауваження що мені ці кошти треба відправити швидко взагалі-то, пообіцяли розрулити як можно швидше.Закінчився третій день як вони розрулють...Якби я на них надіявся то гроші так і не ушли б. посетитель Повідомлень: 563 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 30 гру, 2022 23:51 посетитель

У вас карткові ліміти точно підняті до ваших сум? Я увесь час завтикую їх піднімати перед операціями у застосунку. На СЕП та благодійність, здається, розповсюджується ліміт р2р, на комуналь - покупки в Інтернеті. Востаннє я слав 50к звідси у вересні і пройшло нормально klug Повідомлень: 7815 З нами з: 18.08.14 Подякував: 328 раз. Подякували: 1093 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 00:50 klug написав: посетитель

У вас карткові ліміти точно підняті до ваших сум? Я увесь час завтикую їх піднімати перед операціями у застосунку. На СЕП та благодійність, здається, розповсюджується ліміт р2р, на комуналь - покупки в Інтернеті. Востаннє я слав 50к звідси у вересні і пройшло нормально У вас карткові ліміти точно підняті до ваших сум? Я увесь час завтикую їх піднімати перед операціями у застосунку. На СЕП та благодійність, здається, розповсюджується ліміт р2р, на комуналь - покупки в Інтернеті. Востаннє я слав 50к звідси у вересні і пройшло нормально та ні, на сеп ліміт р2р не діє.Стоїть за замовчуванням 29999грн.До цього відправляв без проблем суми більше, не змінюючи його.В той же день теж відправив нормально 40 тис.Коли через п'ять хвилин хотів відправити ще одну суму на інший банк вибивало відбій та повідомлення про перевищення ліміту.Само собою що 1.5 мільйона там далеко і близько таких сум не було. та ні, на сеп ліміт р2р не діє.Стоїть за замовчуванням 29999грн.До цього відправляв без проблем суми більше, не змінюючи його.В той же день теж відправив нормально 40 тис.Коли через п'ять хвилин хотів відправити ще одну суму на інший банк вибивало відбій та повідомлення про перевищення ліміту.Само собою що 1.5 мільйона там далеко і близько таких сум не було. посетитель Повідомлень: 563 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 31 гру, 2022 22:35

На фейсбуці novichok

Повідомлень: 2867 З нами з: 31.03.13 Подякував: 17 раз. Подякували: 229 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 15:07 Депозити у всіх не відкриваються, чи то тільки мені так повезло? AndriyQ Повідомлень: 67 З нами з: 04.07.15 Подякував: 16 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 січ, 2023 15:27 AndriyQ написав: Депозити у всіх не відкриваються, чи то тільки мені так повезло? Депозити у всіх не відкриваються, чи то тільки мені так повезло?

Ви в якому сенсi пишете "не вiдкриваються" - щоб вiдкрити новий депо чи щоб вiдкрити пункт меню та подивитись на вже вiдкритi? В мене меню вiдобразилось, а новий депо вiдкривати не пробував - менi не потрiбно.

А взагалi свято - а тому Спорт ковбасить схоже досить сильно. В мене не вiдкрива категорiю кешбеку для вибору - пiтримка каже про тимчасовi труднощi. Ви в якому сенсi пишете "не вiдкриваються" - щоб вiдкрити новий депо чи щоб вiдкрити пункт меню та подивитись на вже вiдкритi? В мене меню вiдобразилось, а новий депо вiдкривати не пробував - менi не потрiбно.А взагалi свято - а тому Спорт ковбасить схоже досить сильно. В мене не вiдкрива категорiю кешбеку для вибору - пiтримка каже про тимчасовi труднощi. Alien Повідомлень: 1068 З нами з: 12.01.20 Подякував: 40 раз. Подякували: 271 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 234235236237 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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