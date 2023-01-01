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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 235236237238

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:32

  mihasik написав:А шО они с кб тянут...

Уточніть, що там у вас тягнуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:35

  klug написав:
  mihasik написав:А шО они с кб тянут...

Уточніть, що там у вас тягнуть.

Нема категорий на январь. Не выкатили ещё, или это только мне 🫤
mihasik
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Повідомлень: 1238
З нами з: 26.10.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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  #<1 ... 235236237238
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Sportbank (2372)
01.01.2023 22:35
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