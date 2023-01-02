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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:32

  mihasik написав:А шО они с кб тянут...

Уточніть, що там у вас тягнуть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:35

  klug написав:
  mihasik написав:А шО они с кб тянут...

Уточніть, що там у вас тягнуть.

Нема категорий на январь. Не выкатили ещё, или это только мне 🫤
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2023 22:53

Re: Sportbank

Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 01:20

Я ще вночі вибрав - у мене світить вибрані.
klug
 
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Подякували: 1093 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 06:22

  klug написав:Я ще вночі вибрав - у мене світить вибрані.

Перевірте, там саітить навіть ті категорії, що Ви і не обирали
Принаймні у мене так - виглядає, що я обрав всі категорії у січні )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 06:30

  AndriyQ написав:Депозити у всіх не відкриваються, чи то тільки мені так повезло?

Через раз! В мене одного дня не відкривався, писавши про якийсь ліміт, а вже на наступний день відкрився..
Служба підтримки, досі розбирається що за технічний збій у них!
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 08:48

Мдаа, Спорт уже не тот :?
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:14

  mihasik написав:Мдаа, Спорт уже не тот :?

Допінг ся скінчив. Немає допінгу, немає спорту.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:20

Re: Sportbank

В кешбеку показує єресь, ще й досі рахує скільки було витрачено у грудні... Святкують
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58

  Кочевник написав:Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".

Що там хоть було? 0,7/1% ?
Є сенс чекати? Бо інші картки не активуються, чекають спорту 😀😆
mihasik
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