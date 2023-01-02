|
|
|
Sportbank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:32
mihasik написав:
А шО они с кб тянут...
Уточніть, що там у вас тягнуть.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7819
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:35
klug написав: mihasik написав:
А шО они с кб тянут...
Уточніть, що там у вас тягнуть.
Нема категорий на январь. Не выкатили ещё, или это только мне 🫤
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 січ, 2023 22:53
Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 01:20
Я ще вночі вибрав - у мене світить вибрані.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7819
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 1093 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 02 січ, 2023 06:22
klug написав:
Я ще вночі вибрав - у мене світить вибрані.
Перевірте, там саітить навіть ті категорії, що Ви і не обирали
Принаймні у мене так - виглядає, що я обрав всі категорії у січні )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 519
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 06:30
AndriyQ написав:
Депозити у всіх не відкриваються, чи то тільки мені так повезло?
Через раз! В мене одного дня не відкривався, писавши про якийсь ліміт, а вже на наступний день відкрився..
Служба підтримки, досі розбирається що за технічний збій у них!
-
vadlme
-
-
- Повідомлень: 56
- З нами з: 20.02.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:14
mihasik написав:
Мдаа, Спорт уже не тот
Допінг ся скінчив. Немає допінгу, немає спорту.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2274
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:20
В кешбеку показує єресь, ще й досі рахує скільки було витрачено у грудні... Святкують
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8965
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 550 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 січ, 2023 10:58
Кочевник написав:
Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".
Що там хоть було? 0,7/1% ?
Є сенс чекати? Бо інші картки не активуються, чекають спорту 😀😆
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 1240
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|