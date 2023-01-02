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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 11:08
Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
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