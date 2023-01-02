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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:08

Re: Sportbank

Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
Кочевник
 
Повідомлень: 2275
З нами з: 16.02.17
Подякував: 371 раз.
Подякували: 166 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:49

Re: Sportbank

Було дуже багато категорій (більше аніж у грудні), але на все 0,7/1%
vadlme
 
Повідомлень: 57
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:37

  mihasik написав:
  Кочевник написав:Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".

Що там хоть було? 0,7/1% ?
Є сенс чекати? Бо інші картки не активуються, чекають спорту 😀😆

виник технічний збій та дана функція в додатку тимчасово неактивна.
Перепрошуємо за незручності, наші спеціалісти роблять все можливе, аби швидко вирішити трудність.
emeta
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Повідомлень: 2096
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39

Re: Sportbank

Кешбэк ожил в приложении
ramzes4
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Повідомлень: 921
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2136 раз.
Подякували: 250 раз.
 
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  #<1 ... 236237238239
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