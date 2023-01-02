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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 січ, 2023 11:08
Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
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Кочевник
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Додано: Пон 02 січ, 2023 13:49
Було дуже багато категорій (більше аніж у грудні), але на все 0,7/1%
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vadlme
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Додано: Пон 02 січ, 2023 17:37
mihasik написав: Кочевник написав:
Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".
Що там хоть було? 0,7/1% ?
Є сенс чекати? Бо інші картки не активуються, чекають спорту 😀😆
виник технічний збій та дана функція в додатку тимчасово неактивна.
Перепрошуємо за незручності, наші спеціалісти роблять все можливе, аби швидко вирішити трудність.
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emeta
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Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39
Кешбэк ожил в приложении
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ramzes4
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:08
ramzes4 написав:
Кешбэк ожил в приложении
Але кешбек за оплату мобільних зник
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Alien
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2
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:40
Гімнюки скинули вибрані категорії
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Додано: Пон 02 січ, 2023 19:46
Підняли ліміт в 3 рази. Але і далі буде лежати.
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lel
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