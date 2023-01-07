RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 236237238239

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.4 5 11
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
55%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 11:08

Re: Sportbank

Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
Кочевник
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 16.02.17
Подякував: 374 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 13:49

Re: Sportbank

Було дуже багато категорій (більше аніж у грудні), але на все 0,7/1%
vadlme
 
Повідомлень: 57
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 17:37

  mihasik написав:
  Кочевник написав:Зранку з'явилися, потім пропали. Це у всіх. Тепла лінія говорить про "технічний збій".

Що там хоть було? 0,7/1% ?
Є сенс чекати? Бо інші картки не активуються, чекають спорту 😀😆

виник технічний збій та дана функція в додатку тимчасово неактивна.
Перепрошуємо за незручності, наші спеціалісти роблять все можливе, аби швидко вирішити трудність.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2117
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39

Re: Sportbank

Кешбэк ожил в приложении
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 924
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2139 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:08

  ramzes4 написав:Кешбэк ожил в приложении

Але кешбек за оплату мобільних зник :(
Alien
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:40

Гімнюки скинули вибрані категорії :evil:
klug
 
Повідомлень: 7840
З нами з: 18.08.14
Подякував: 328 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 19:46

Re: Sportbank

Підняли ліміт в 3 рази. Але і далі буде лежати.
lel
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1082 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 січ, 2023 20:45

  klug написав:Гімнюки скинули вибрані категорії :evil:

Було 23, стало 15 категорій.
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 31.10.12
Подякував: 571 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 15:49

Re: Sportbank

Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 520
З нами з: 02.09.19
Подякував: 178 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:04

Re: Sportbank

  1finanсier написав:Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше
Alien
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 236237238239
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, Vorlon і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.