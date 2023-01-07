Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
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Додано: Пон 02 січ, 2023 11:08
Re: Sportbank
Були поповнення мобілок (телеком) і комуналка. Все по 0,7 і 1.0. Ну й Спорт, напевно.
Все решта несуттєво.
Додано: Пон 02 січ, 2023 13:49
Re: Sportbank
Було дуже багато категорій (більше аніж у грудні), але на все 0,7/1%
Додано: Пон 02 січ, 2023 17:37
Додано: Пон 02 січ, 2023 18:39
Re: Sportbank
Кешбэк ожил в приложении
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:08
Додано: Пон 02 січ, 2023 19:46
Re: Sportbank
Підняли ліміт в 3 рази. Але і далі буде лежати.
Додано: Пон 02 січ, 2023 20:45
Додано: Суб 07 січ, 2023 15:49
Re: Sportbank
Друзі, якщо на карту спорта з невикористаним кредлімітом по п2п кинути кошти і відразу перевести на рюкзак - чи буде овер і чи накажуть за нього?
Додано: Суб 07 січ, 2023 16:04
Re: Sportbank
Тягнiть по р2р застосунком спорта - 100% не буде. Воно звичайно не буде овера якщо i штовхати на спорт, але банки як правило бiльш полюбляють власнi р2р сервiси, тому я стараюсь користуватись тим сервiсом де менi важливо щоб грошi провелись швидше
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